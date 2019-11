Bereslim: bijna miljoen streams van ‘Groningse’ animatiefilms per jaar

In elke Nederlandse bibliotheek zijn ze te vinden: de computergames van het Groningse bedrijf Bereslim. Het gaat daarbij onder andere om populaire en bekende prentenboeken – zo’n 65 in totaal – waar een interactieve animatiefilm van is gemaakt. Bereslim, in de binnenstad van Groningen, werkt samen met verschillende Nederlandse universiteiten en wetenschappers die onderzoek doen naar onder andere de taalontwikkeling van leergedrag van kinderen. ‘Er is continue doorontwikkeling’, zo meldt directeur Esther Bright op economie.groningen.nl.