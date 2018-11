Bedrijfsleven: ‘Groningen moet koers van afgelopen jaren voort zetten’

‘Het gaat ontzettend goed met Nederland, en ook met de stad Groningen. Mede dankzij het gevoerde beleid gaat het nu economisch voorspoedig in Groningen. Laten we daarom doorgaan op deze weg, en een aantal mooie ontwikkelingen nog verder uitbouwen’. Daarvoor pleit het gezamenlijke Groningse bedrijfsleven.

Het gezamenlijke bedrijfsleven heeft een lijst van actiepunten aangeboden bestemd voor de nog te kiezen gemeenteraad van Groningen. Daarin staan wensen die er voor moeten zorgen dat het in de nieuwe collegeperiode 2019 – 2023 economisch net zo voorspoedig blijft gaan met Groningen als nu het geval is. De ‘strategische agenda gemeente Groningen vanuit het georganiseerde bedrijfsleven’ - zoals de lijst met actiepunten heet - werd aangeboden door voorzitter Klaas Holtman van Bedrijvenvereniging West aan wethouder Joost van Keulen (VVD) van economische zaken.

De strategische agenda is een lijst met wensen ondertekend door de Bedrijvenverenigingen WEST, Zuid Oost (ZO), VBNO (noord-oost), Groningen City Club, De Noordelijke Online Ondernemers (NOO), VNO-NCW en MKB en het Fonds Ondernemend Groningen.

‘Wij roepen het te vormen college van B en W op de koers van de afgelopen jaren voort te zetten. Want mede dankzij het huidige college gaat het economisch voorspoedig in Groningen’, aldus de agenda.

Op de wensenlijst staan onder neer zaken op het gebied van wonen (versneld bouwen van starterswoningen en ontwikkelen Suikerunieterrein), bereikbaarheid (zuidelijke ringweg versneld realiseren: liever 1 jaar dicht, dan 7 jaar ellende) onderwijs (beter aansluiten onderwijs op werk) acquisitie (Groningen landelijk en internationaal profileren als digitale, bruisende ondernemende stad met talent) of toerisme (meer inzetten op kwaliteit).

Wethouder Joost van Keulen liet weten de wensenlijst graag door te geven aan de nieuwe gemeenteraad. ‘Ik ben er trots op wat we allemaal hebben bereikt de afgelopen jaren. Het is ongelooflijk belangrijk dat we zo doorgaan. De basis is goed, er zit energie in Groningen en deze koers moeten we wat mij betreft dus voortzetten’, betoogde de wethouder.