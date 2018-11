5Groningen is een samenwerkingsverband aangegaan met de European Space Agency (ESA). In het kader van deze samenwerking organiseerden ESA en 5Groningen op 21 november gezamenlijk een conferentie over 5G en satelliet-informatie. Het doel van de drukbezochte conferentie was verkennen hoe 5G en satellietinformatie elkaar kunnen aanvullen, zo meldt economie.groningen.nl.