Retail Academy: gratis informatie over AVG

De Groninger Retail Academy organiseert woensdagavond 20 juni in Martiniplaza een gratis bijeenkomst voor Groningse ondernemers over de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG). Het zal u niet zijn ontgaan dat deze wet op 25 mei van kracht is geworden, we worden er voortdurend via email aan herinnerd. Toch zijn veel ondernemers nog niet helemaal klaar voor deze wetgeving.

De gezamenlijke bedrijvenverenigingen en Koninklijke Horeca Nederland willen ondernemers die op dit moment nog niet alles voor elkaar hebben, die nog zoekende zijn of vastgelopen in bepaalde zaken, op een goede wijze informeren.

Tijdens de informatieve en interactieve bijeenkomst zal Douglas Mensink van de organisatie Micta u meenemen in de meest belangrijke zaken rondom de AVG.

Douglas Mensink heeft als oprichter van Micta ruim zestien jaar ervaring in de advocatuur en 25 jaar ervaring in het vakgebied van ICT en Recht. Hij heeft als specialisatie intellectueel eigendomsrecht, ICT-recht en internetrecht, en heeft in deze disciplines zijn sporen al ruimschoots verdiend.

‘De bijeenkomst is in Martiniplaza en begint vanaf kwart over zes ’s avonds met broodjes en soep., Het eigenlijke programma begint om kwart voor zeven,

Aanmelden en meer info: www.groningerretailacadademy.nl