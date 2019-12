Werkzaamheden in en rond Groningen in 2019 in beeld

Groningen Bereikbaar kijkt met een uitgebreid beeldverslag op de werkzaamheden die in het afgelopen jaar in en rond de stad Groningen zijn uitgevoerd. Zo nemen ze ons weer even mee naar het slopen van het viaduct bij de Esperantokruising, het omzetten van rijbanen op de A28, het intrillen van damwanden, het plaatsen van de Helperzoomtunnel en natuurlijk de opening van de Paterswoldsewegtunnel. Ook blikken ze nog even terug op alle acties die ze hebben gehouden om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren.



Bekijk hier het hele jaarverslag in beeld!