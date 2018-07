Op- en afrit Hereweg twee nachten dicht

De op- en afrit Hereweg van de zuidelijke ringweg is komende week twee nachten afgesloten. Zowel op woensdag als donderdag is de op- en afrit aan de noordkant van 22.00 uur tot 06.00 uur dicht voor het verkeer.

Combinatie Herepoort is dan bezig met het aansluiten van de op- en afrit op de tijdelijke weg. Ook wordt er geasfalteerd.



De werkzaamheden kunnen voor geluidshinder zorgen door het gebruik van machines en vanwege extra bouwverkeer.



De op- en afrit wordt bewust ’s avonds en ’s nachts afgesloten. Dit in verband met de veiligheid van de medewerkers van Herepoort en de doorstroming van het verkeer.



Het verkeer moet omrijden. De omleidingsroute is met gele borden langs de weg aangegeven.