Nachtelijke stremmingen zuidelijke ringweg vanaf vrijdag (15 – 18 juni)

Combinatie Herepoort gaat in de nachten van 15, 16 en 17 juni portalen verwijderen en barriers verplaatsen op meerdere locaties op de A7. Daarom is in deze nachten een deel van de zuidelijke ringweg afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Verkeershinder

Vrijdag 15 juni 22.00 uur - zaterdag 16 juni 07.00 uur:

De noordbaan van de A7 is afgesloten vanaf Euvelgunne tot aan het Julianaplein (dus in de richting van Drachten).

De zuidbaan is dicht vanaf het Julianaplein tot het Europaplein (dus in de richting van Hoogezand).

Zaterdag 16 juni 22.00 uur - zondag 17 juni 08.00 uur:



De A7 is afgesloten vanaf Euvelgunne tot Julianaplein (dus richting Drachten).

Zondag 17 juni 21.00 uur - maandag 18 juni 06.00 uur:



De A7 is afgesloten vanaf Euvelgunne tot Julianaplein (dus richting Drachten).

Portalen en barriers

Langs de zuidelijke ringweg staan op verschillende plekken portalen. Dit zijn draagconstructies over meerdere rijbanen heen, waaraan informatiepanelen zijn gemonteerd. Vanwege de aanleg van de tijdelijke weg op de noordbaan, moeten deze worden weggehaald. Ook zijn er langs de weg meerdere barriers, lage afscheidingen tussen de rijbanen die het verkeer geleiden. Deze moeten worden verplaatst.

Het is te gevaarlijk om deze werkzaamheden overdag uit te voeren. In verband met de veiligheid van de omgeving en de bereikbaarheid van de stad zijn de werkzaamheden ’s nachts gepland.

(Foto: de toekomstige situatie).