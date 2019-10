Hereweg gaat vrijdagavond voor tien dagen dicht

De Hereweg is van 18 oktober tot en met 27 oktober (herfstvakantie) afgesloten ter hoogte van de onderdoorgang bij het viaduct in zuidelijke ringweg. In deze periode trilt de aannemer damwandplanken in voor de bouwkuip waarin de verdiepte ligging wordt gebouwd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Hereweg gestremd.