Herepoort werkt aan op- en afritten bij Osloweg en Kielerbocht

Nachtelijke werkzaamheden

Combinatie Herepoort gaat in de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 augustus tussen 22.00 en 06.00 uur zand aanbrengen voor de toekomstige oprit vanaf de Osloweg naar de zuidelijke ringweg. Tijdens deze werkzaamheden is de bestaande afrit van de zuidelijke ringweg naar de Osloweg afgesloten.



In de nachten van maandag 20 op dinsdag 21 augustus, dinsdag 21 op woensdag 22 augustus en woensdag 22 op donderdag 23 augustus plaatst de aannemer tussen 22.00 en 06.00 uur een geleiderail plaatsen langs de zuidelijke ringweg. Tijdens deze werkzaamheden is de bestaande afrit van de zuidelijke ringweg naar de Osloweg afgesloten.



Eerst meer zand

Uiteindelijk moet de zandlaag nog inklinken. Dat duurt tot het najaar. Daarna kunnen de op- en afritten worden afgemaakt.