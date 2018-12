Cobouw: ‘Werkzaamheden Ring Zuid worden in januari weer hervat’

Een van de bouwbedrijven, dat actief is bij de bouw van de ringweg, laat in Cobouw optekenen dat ze in januari weer gaan beginnen. Het gaat om George Kempenaar, directeur van Jansma Drachten. Volgens de directeur wordt er straks ook daadwerkelijk weer begonnen met de verdiepte ligging. Zo zou nu duidelijk zijn hoe de bodem zich precies gedraagt.



Het lijkt erop dat de impasse rondom de zuidelijke ringweg is opgelost. De bouw van de weg ligt al maanden vrijwel stil. De stuurgroep en de bouwers waren het niet meer eens over de uitvoering van de werkzaamheden. Een speciale commissie onder leiding van de Delftse hoogleraar Marcel Hertogh moest kijken of de partijen weer op één lijn konden komen. Het lijkt erop alsof er nu dus nieuwe afspraken zijn gemaakt.



De commissie zou de plannen van de bouwpartijen hebben bestempeld als ‘goed is goed genoeg’, zo valt te lezen bij Cobouw.



Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het nieuws dinsdag niet bevestigen. Wel laat de organisatie weten dat er donderdag een persconferentie is over de bevindingen van de commissie. “Ook de stuurgroep geeft dan een reactie”, zegt een woordvoerster.