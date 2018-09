Buitenzijde Paviljoen Ring Zuid opgevrolijkt

Het informatiecentrum van Aanpak Ring Zuid is in augustus open gegaan. Bezoekers kunnen in het paviljoen informatie krijgen over de plannen en de stand van zaken van de uitvoering. Blikvanger is de grote maquette. Studenten zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Het paviljoen is ook de uitvalsbasis voor excursies en rondleidingen.



Het ontwerp van de nieuwe buitenzijde is gemaakt door studenten van Academie Minerva. De lijnen hebben de kleuren van het logo van Aanpak Ring Zuid. Ze staan symbool voor de verbinding tussen de plannen en de buitenwereld. Binnen in het paviljoen komen de lijnen in het ontwerp terug.



Paviljoentuin



Naast het paviljoen, op een deel van de parkeerplekken, wordt een paviljoentuin gebouwd. Hierin worden materialen getoond die worden gebruikt bij de ombouw van de zuidelijke ringweg. Denk hierbij aan lichtmasten, geluidsschermen, bakstenen voor de viaducten, de aankleding van het Zuiderplantsoen en hekwerken. De verwachting is dat de paviljoentuin eind dit jaar open gaat.



Het paviljoen is van dinsdag tot en met vrijdag open van 13.00 uur tot 17.00 uur.