Zestig scholen in Stad veiliger gemaakt i.v.m. bevingen

Bij in totaal zestig scholen in de stad Groningen zullen maatregelen genomen worden om de gebouwen veiliger te maken in verband met de aardbevingen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

In opdracht van de Nationaal Coördinator start het Centrum Veilig Wonen (CVW) deze zomer met het aanpakken van mogelijk risicovolle gebouwonderdelen bij scholen en gymlokalen in de gemeente Groningen. Op basis van een inventarisatie door de gemeente Groningen en nader onderzoek door CVW is geconstateerd dat in totaal 112 gebouw-onderdelen moeten worden hersteld of versterkt.

De aan te pakken gebouwonderdelen van de scholen vormen geen acuut onveilige situaties. Met de aanpak van de risicovolle gebouwelementen worden de gebouwen veiliger gemaakt. Het werk wordt in 2017 en 2018 uitgevoerd.

Onderzoek naar risicovolle gebouwelementen



Op initiatief van de gemeente Groningen is in 2015 bij 120 scholen en gymlokalen in de gemeente onderzoek gedaan naar potentiële risicovolle gebouwonderdelen bij aardbevingen. Bij de helft van de gebouwen, zo is vastgesteld, zijn er beperkte maatregelen nodig.



De geïnventariseerde gebouwonderdelen zijn doorgegeven aan Centrum Veilig Wonen (CVW). Ingenieursbureau ABT Wassenaar heeft vervolgens samen met CVW de risico’s en vervolgaanpak bepaald. Onder regie van de NCG en samenspraak met de gemeente Groningen volgt nu de uitvoering.

Gebouwelementen versterken

Veel gebouwonderdelen zijn redelijk eenvoudig aan te pakken. Werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit het herstellen van voeg- en metselwerk, het aanbrengen van wapening, het versterken of verwijderen van bepaalde gebouwonderdelen en/of het (beter) vastzetten van installatieonderdelen.



De meeste werkzaamheden vinden zoveel mogelijk buiten schooltijden plaats of op een wijze die zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de scholen.