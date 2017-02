Zaterdag nieuwbouwdag in het Vesta Woonforum aan de Peizerweg: nieuwe woonprojecten

Zaterdag 11 februari – morgen - is er de Groningse Nieuwbouwdag in het Vesta Woonforum aan de Peizerweg in Groningen. Tijdens deze dag, van ’s morgens elf tot ’s middags drie uur worden hier diverse bestaande en nieuwe nieuwbouwprojecten gepresenteerd. Makelaar Thuis Nieuwbouwmakelaars presenteert hier de projecten:

Meer Meerstad (rijwoningen en halfvrijstaande woningen aan het water in Meerstad), Toekomst in Haren (rijwoningen en halfvrijstaande woningen in Het Harener Holt), Luxe villa’s in Het Harener Holt, Bouwkavels in Het Harener Holt en villa’s aan de Grasjuffer in Ter Borch. Daarnaast geven de volgende projecten acte de présence:

· Berlage-Hof

· Esweg en De Hoorn in Groote Veen (Eelde)

· Kroon van Tuinwijk en Grasjuffer in Ter Borch (Eelderwolde)

· Nijgaarde in Tersluis (Meerstad)

· Helpermaar

· Superlofts Groningen aan de Oosterhamrikkade

· Het Groene Hart in Reitdiep

· Rietoevers in Reitdiep

· Lunettenhof

· Wonen in Tersluis (Meerstad)

· Meeroevers (vlek 8, Meerstad)

· Meerstad algemeen

De Groningse Nieuwbouwdag wordt vier keer per jaar georganiseerd en is een initiatief van het platform Groningen Woont (www.groningenwoont.nl).