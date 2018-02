Wordt Anne-Wil uit Zeerijp Miss Boerin 2018?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Is Anne-Wil uit Zeerijp de knapste boerin van het land? Nog een paar nachtjes slapen en we weten het. Op zaterdag 3 maart wordt in het Overijsselse Bathmen bekend gemaakt wie de nieuwe Miss Boerin is. De provincie Groningen heeft ook een ijzer in het vuur. Anne-Wil Brontsema uit Zeerijp is één van de tien boerenschonen die meedoet aan de verkiezing.

Anne-Wil werd kandidate door een plekje te bemachtigen op de nieuwe Boerinnen Kalender. Sinds 2011 geven jaarlijks honderden plattelandsvrouwen zich op voor deze agrarische pin-up kalender. Uit deze grote hoeveelheid aanmeldingen wordt uiteindelijk een selectie van 15 boerinnen op de kalender geportretteerd.



Drie prijzen

De Miss Boerin Verkiezing wijst vervolgens uit wie van hen een jaar lang als Miss Boerin door het leven gaat. Net als voorgaande jaren tellen zowel de stemmen van het aanwezige publiek als die van de jury mee in deze strijd. “Ten opzichte van vorig jaar gaat er echter wel een aantal dingen veranderen” vertelt event manager Fabienne Hilhorst enthousiast. Zo worden er dit jaar bijvoorbeeld drie verschillende prijzen uitgereikt.



De titel Miss Boerin blijft net als voorgaande jaren de hoofdprijs. Dit jaar worden er echter separate prijzen uitgereikt voor Miss Social en Miss Agro. Laatstgenoemde wordt een jaar lang ambassadrice van Team Agro; de stichting die eind vorig jaar door minister Schouten werd geprezen voor hun initiatief de agrarische sector te promoten. Een streven dat volledig strookt met het doel dat Stef Bloo gesteld heeft voor zijn Boerinnen Kalender en Miss Boerin Verkiezing. Miss Social is in het leven geroepen door de populariteit van de kalender en haar modellen op social media. Via deze kanalen krijgen de kandidaten bovendien een kans om stemmen te werven en zichzelf te promoten.



Hoe sexy is een overall?

De tien kandidaten zullen in drie ronden gaan strijden om de prijzen. In de eerste ronde laten zij zien hoe sexy een overall kan zijn. Dan volgt een ronde waarin zij de outfit dragen waarmee zij op de kalender staan afgebeeld. In plaats van de agrarische kennisquiz kunnen de boerinnen dit jaar tijdens deze ronde voor het eerst hun kans grijpen om de agrarische sector op geheel eigen wijze te promoten of ergens aandacht voor te vragen. Een belangrijk onderdeel voor met name het oordeel van het jurylid dat Team Agro vertegenwoordigt. Voor de laatste catwalk ronde kiezen de kandidaten traditiegetrouw een avondjurk naar eigen keuze, waarna de stemmen uitgebracht en geteld worden.



Je kunt er nog bij zijn!

De verkiezing vindt op 3 maart a.s. plaats bij Manege ’t Ruiterkamp te Bathmen; als kick-of evenement van Bathmen te Paard. De avond start om 20:00 uur en zal muzikaal omlijst worden door het SJIEK DJ Team, DJ Hessel en de Annonano’s. Het spektakel is vrij toegankelijk voor iedereen boven de 18 jaar oud en de entree is €7,50 per persoon.



Meer informatie is te vinden op www.missboerin.nl.