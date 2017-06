Wonen op een toplocatie bij Powerhouse Helperpark

Het Helperpark is een goed bereikbare, bruisende stadswijk in Groningen die volop in ontwikkeling is. Waarborg Vastgoed ontwikkelt met het Powerhouse Helperpark een duurzaam en hybride gebouw dat het bestaande vastgoed in de directe omgeving aanvult en versterkt.



Huur- en koopappartementen

In het nieuw te ontwikkelen woon- en werkcomplex worden 74 hoogwaardige appartementen gerealiseerd, die voldoen aan alle moderne wooneisen. De appartementen variëren van 70 m2 tot 170 m2, zijn luxe afgewerkt en beschikken over één tot drie slaapkamers. De appartementen in het pand zijn beschikbaar voor zowel huur als koop.



Ruimte om lekker te wonen

Iedere woning is voorzien van vloerverwarming, een royaal balkon en een eigen parkeerplek. Onder het pand, dat een bruto vloeroppervlak van 6.700 m2 heeft, wordt een ruime parkeergarage met fietsenstalling gerealiseerd.



Gezamenlijke faciliteiten

Bewoners van het Powerhouse kunnen gebruikmaken van een aantal gezamenlijke voordelen en faciliteiten, zoals een op het zuiden gelegen dakterras, een ruime fietsenstalling, snelle toegang tot een omliggend park en de voordelen van de binnenstad op steenworp afstand.



Werken in het Powerhouse Helperpark

Op de begane grond van het nieuw te bouwen complex wordt 1.440 m2 kantoorruimte gerealiseerd. De hoogwaardige kantoorruimtes zijn voorzien van een eigen entree, pantry en toiletgroep en vormen een geweldige aanvulling op het naastgelegen media- en ICT-hart van Groningen: de Mediacentrale.



Interesse in een woning of een kantoorruimte of meer weten over dit nieuwbouwproject? Kijk dan op www.powerhousehelperpark.nl.