Welke achternaam komt meeste voor in Groningen?

De Vries

Het antwoord luidt: niet helemaal. Vooral De Vries komt vaak voor in de top drie. De Vries is in zeven van de negen onderzochte plaatsen de meest voorkomende achternaam: in Groningen (258 vermeldingen), Hoogezand (38), Veendam (35), Stadskanaal (37), Delfzijl (38), Haren (33) en Leek (35) is De Vries het populairst. Bovendien staat deze nog op plaats drie in Appingedam (25). Alleen in Winschoten staat de naam niet in de top drie. De Jong komt alleen in Haren op plaats twee, maar komt verder niet voor in de lijstjes. Jansen haalt helemaal nergens de top drie.

Mulder, Bos en Smit

De namen Mulder, Bos en Smit komen met drie vermeldingen het vaakst voor na De Vries; Bos is in Appingedam zelfs de populairste naam. In Winschoten is Kuiper de grote winnaar; deze naam komt evenals Meijer en De Boer twee keer voor in de top drie van deze plaatsen. Namen met slechts één vermelding zijn Van (der) Veen, Van der Velde en Jager.

Meest voorkomende achternamen in negen Groningse plaatsen

Groningen De Vries (258) Bakker (168) De Boer (163)

Hoogezand De Vries (38) Bos (36) Van (der) Veen (31)

Veendam De Vries (35) Jager (21) Kuiper (21)

Stadskanaal: De Vries (37) Mulder (35) Meijer (33)

Winschoten: Kuiper (47) Mulder (35) Smit (33)

Delfzijl: De Vries (38) Smit (37) Mulder (36)

Haren: De Vries (33) De Jong (26) Bos/Meijer (24)

Appingedam: Bos (36) Smit (31) De Vries (25)

Leek: De Vries (35) De Boer (20) Van der Velde (19)

Let op: het gaat hier om het aantal vermeldingen op Telefoonboek.nl