Wat doet die gele stip op bomen?

De komende weken zul je op verschillende plekken in de provincie weer bomen zien waar een gele stip op is gespoten. Maar wat betekent dat?

Die gele stippen worden door inspecteurs van de Stichting Groninger Bomenwacht aangebracht op zieke iepen. De inspecteurs controleren twee keer per jaar alle iepen op iepziekte. Zieke iepen worden gemarkeerd waarna ze zo snel mogelijk verwijderd worden om verder besmetting te voorkomen.



Uit de cijfers blijkt dat deze aanpak werkt. Het percentage zieke iepen is in tien jaar teruggebracht van meer dan 10 procent naar minder dan 1procent uitval.