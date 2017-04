Vrijwilligers gezocht voor de vier Taalhuizen in Groningen

Het taalnetwerk in de stad Groningen is op zoek naar Taalvrijwilligers die één op één, of in kleine groepjes, mensen helpen om beter te leren lezen, schrijven, spreken of omgaan met de computer. Het taalnetwerk bestaat uit de gemeente Groningen, MJD, Humanitas, Alfa College, Noorderpoort, Groninger Forum en de Stichting Lezen & Schrijven. Vanuit dit taalnetwerk zijn in 2016 vier taalhuizen in de stad opgericht; in de bibliotheek in Vinkhuizen, in de bibliotheek in Selwerd, in het Treslinghuis in de Oosterparkwijk en in MFC de Wijert.

Scholing en ondersteuning

De taalondersteuning vindt plaats in één van de vier taalhuizen in de stad Groningen. Voor vrijwilligers is er altijd goede ondersteuning vanuit de Stichting Lezen & Schrijven in de vorm van scholing en door een taalhuiscoördinator van het Alfa College Noorderpoort op locatie. Vrijwilligers bepalen zelf hoeveel tijd zij besteden aan het vrijwilligerswerk. Dat kan variëren van een uurtje tot meerdere dagdelen per week. Als taalvrijwilliger hoef je geen taalwonder te zijn, wel is het belangrijk dat je geduld hebt en dat je het leuk vindt om mensen te helpen.

Voorlichtingsbijeenkomsten op maandag 1 mei

Maandagavond 1 mei zijn geïnteresseerden welkom bij een voorlichtingsbijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden bij de Noorderpoort, School voor Zorg en Welzijn, aan de Verlengde Visserstraat 20. Inloop is om 19 uur en de bijeenkomst start om 19.30 uur. Opgeven wordt op prijs gesteld, dit kan bij Yvonne de Vries (Y.Vries@humanitas.nl). Meer informatie over Taalhuizen en de vrijwilligersvacature is te vinden op www.humanitas.nl/groningen.

(Foto: Taalmaatjes, Humanitas)