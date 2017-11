Vraag om onderzoek naar insectensterfte in Groningen

De Statenfractie van GroenLinks in Groningen is bezorgd over berichten met betrekking tot de massale insectensterfte in Duitsland. Dat probleem beperkt zich niet tot Duitsland: ook in Nederland gaat het aantal insecten flink achteruit. Daarom stelt Statenlid Harrie Miedema schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten, waarin gevraagd wordt naar de ernst van de insectensterfte in Groningen.

Daarnaast wordt gevraagd naar het gebruik van glyfosaat en andere bestrijdingsmiddelen in de provincie en de mogelijke invloed daarvan op de achteruitgang van het aantal insecten.

Volgens GroenLinks is het tijd in de landbouw meer rekening te houden met de natuur. Ook in het belang van de landbouw zelf, want zonder insecten kunnen veel planten niet bevrucht worden.

Er zijn alternatieven voor de huidige manier van werken in de agrarische sector: in de biologische en natuurinclusieve landbouw is veel meer ruimte voor natuur op het land en worden minder bestrijdingsmiddelen gebruikt. In Groningen worden op kleine schaal al goede ervaringen opgedaan met deze manier van werken, zo meldt GroenLinks

Foto: Vereniging voor Veldbiologie Groningen