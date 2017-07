Voor het eerst nachtelijke Plantsoenloop

Dat gaat een zeer bijzonder gezicht worden wanneer duizenden mensen dan rennend met lampjes hun weg moeten vinden door het Plantsoen. Maar behalve een fraai gezicht, levert het vooral een zeer bijzondere en onvergetelijke ervaring op, zo meldt de organisatie van de Plantsoenloop.

De oudste en gezelligste loop van Groningen viert haar 60-jarig jubileum dit jaar en pakt daarom groots uit. Zaterdag 4 november worden wederom duizenden lopers verwacht in het sfeervolle Noorderplantsoen voor de 60e editie van de Plantsoenloop. Deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden 1 km, 2 km, 4 km of 8 km. Om het jubileum luister bij te zetten, wordt er eenmalig ook een avondloop georganiseerd. Maximaal 500 deelnemers kunnen aan deze ‘Plantsoenloop by Night’ meedoen en zij starten om 19.30 uur.

Danielle Bekkering, als projectmanager verantwoordelijk voor de organisatie: “De Plantsoenloop is een begrip in Groningen en ver daarbuiten. Omdat er traditioneel veel scholen meedoen, hebben veel ‘stadjers’ ooit zelf eens meegedaan. Het streven is om van deze 60e editie een evenement voor iedereen te maken. We bieden een speciaal jubileum shirt aan en naast de ‘gewone’ Plantsoenloop organiseren we een avondloop.

Bij deze ‘Plantsoenloop by night’ staat de beleving centraal, er zal niet op tijd worden gelopen en iedere deelnemer krijgt een looplampje bij inschrijving. Daarnaast willen we proberen om zoveel mogelijk oud-winnaars van de Plantsoenloop op 4 november aanwezig te laten zijn.”

Inschrijving online van start

De inschrijving voor de 60e editie is online van start gegaan. De verwachting is dat meer dan 3000 lopers over vier maanden aan de start staan op de Nassaulaan. Lopers die verzekerd willen zijn van een startbewijs dienen zich online in te schrijven. Op dag van het evenement is geen inschrijving mogelijk.