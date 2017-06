Vier van de mooiste nieuwe gebouwen van Groningen – 2017

De Groninger Gebouwenenquete

De Grote Groninger Gebouwenenquête is een traditioneel onderdeel van de jaarlijkse Dag van de Architectuur in Groningen. Het is een initiatief van de Stichting DAG, Stichting Platform GRAS en de Groninger Gezinsbode. Met de enquête willen de initiatiefnemers een zo groot mogelijk publiek interesseren en enthousiasmeren voor architectuur.



Daarnaast geeft de Grote Groninger Gebouwenenquête jaarlijks een representatief beeld van hetgeen is opgeleverd in de stad. Ieder jaar zijn er twee winnaars: de winnaar van de vakjury en de winnaar van de publieksjury. Daarnaast zijn er ook tweede en derde plaatsen van zowel vak als publiek.

Komend weekend is de uitslag. Voor meer informatie en voor deelname een de enquete: klik hier