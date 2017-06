Verkoopmanifestatie Meerstad: presentatie nieuwe woonprojecten

Voor wie op zoek is naar het ultieme vakantiegevoel, en dat 365 dagen per jaar, is er aankomende zaterdag 1 juli een verkoopmanifestatie in Meerstad. Tijdens de manifestatie, van 11.00 tot 15.00 uur, worden negen nieuwe woonprojecten gepresenteerd.

Vijf daarvan gaan zaterdag in verkoop, de overige vier woonprojecten volgen zeer binnenkort. Van alle plannen liggen er verkoopfolders, flyers met impressiebeelden en vanaf- of richtprijzen gereed bij de aanwezige makelaars en ontwikkelaars.



De woonmogelijkheden in zowel Meeroevers als de tweede wijk Tersluis zijn divers; van rijwoning tot vrijstaand, van waterwoning tot appartement én uniek gelegen eilandkavels, voor wie zijn eigen droomhuis wil bouwen in Meerstad.

Ruim en vrij wonen of juist meer dorps. Er is dus niet alleen veel keuze in woningtype en prijssegment maar ook in woonsfeer. Zoals wonen op of aan het Woldmeer, aan de haven of aan de rand van het unieke park dat nu wordt aangelegd. Woningzoekenden die liever ruim en vrij wonen, middenin het vele groen of juist wat meer dorps met de brede school dichtbij, hebben in Meerstad ook echt iets te kiezen.