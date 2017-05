‘Tijd voor optimistisch plan voor héle provincie Groningen!

‘We moeten in de provincie Groningen niet blijven klagen, hoe terecht dat vaak ook is. In verband met de aardbevingsproblematiek moet er natuurlijk allereerst gewerkt worden aan herstel van gebouwen en van vertrouwen van mensen. Maar wat Groningen nu vooral nodig heeft, is een optimistisch en samenhangend plan voor de toekomst. Daardoor kan de gehéle provincie zich verder ontwikkelen, en kan herstel en verbetering op systematische wijze worden aangepakt. We hebben nu meer dan ooit vísie nodig. Laten we werk maken van zo’n plan voor de toekomst van Groningen!’. Dat zegt de Groningse makelaar Joost Keurentjes in een interview met de website van de Eemsdelta .

Joost Keurentjes is makelaar in het noorden van Groningen. Als er íemand is die verstand heeft van de onroerendgoedmarkt in Noord-Groningen, van De Marne tot Appingedam, dan is hij het wel. Want Keurentjes is eigenaar van makelaardij Bruintjes en Keurentjes, met vestigingen in Winsum, Loppersum en Bedum. Vanuit deze vestigingen zijn de tien medewerkers, inclusief hijzelf, als team actief op het gebied van particulier en zakelijk onroerend goed, waarbij zij de meest bijzondere exemplaren via het merk Prachtpanden in de markt zetten.

Ook bij Bruintjes en Keurentjes hebben ze het de afgelopen tien jaren stevig voor de kiezen gekregen. Enerzijds ten gevolge van de economische crisis, die duidelijk inzette vanaf 2008. En anderzijds door de gevolgen van de aardbevingen, zeker sinds de zware beving in Huizinge in 2012.

‘Maar gelukkig hebben we het allemaal goed doorstaan. Vanaf 2006 zag ik het al wel een beetje aankomen dat het minder zou worden. Ik bedacht toen dat de consument of ondernemer het liefst bij een makelaar dicht in de buurt zaken wil doen. En daarom heb ik toen geïnvesteerd in nieuwe vestigingen in Loppersum en Bedum. Achteraf ben ik daar heel erg blij mee, want daardoor hebben we de crisis overleefd en zijn we als team in zijn geheel aan het werk gebleven’, zo vertelt Keurentjes.

Gelukkig gaat het langzaam maar zeker beter in het vastgoed. Ook in de Eemsdelta, en in het aardbevingsgebied. ‘We merken dat er meer reuring is, zowel in de woningmarkt als de bedrijvenmarkt. Maar zo overspannen als de situatie in de stad Groningen is, is het bij ons niet. Verder is het een enorm misverstand om te denken dat mensen weg zouden willen uit het aardbevingsgebied. Integendeel: het is hier een schitterend gebied om te wonen en te werken. Eigenlijk zijn we gewoon de achtertuin van de stad Groningen. Je bent zó in de stad, en daarmee dichtbij uitstekende voorzieningen’, vertelt Keurentjes.

Gevolgen krimp niet overdrijven

Het is weliswaar een krimpregio, echter volgens Keurentjes is wonen op het Hogeland nog steeds populair. ‘De gevolgen van de krimp moeten niet worden overdreven. Toekomst volop. Je hebt hier álles: van kinderopvang tot en met hoger onderwijs. Alleen zijn mensen wat afhankelijker van vervoer dan vroeger. Betekent dus dat ontsluiting van het gebied en investeren daarin van levensbelang is.’

Toch moeten de zaken niet mooier worden voorgesteld dan ze zijn, want er zijn wel degelijk problemen. Zeker ook door de aardbevingen. ‘Zéer terecht dat er wordt gestreden voor schadevergoeding, en dat er wordt getracht het vertrouwen terug te winnen. Overigens mag ook wel eens gezegd worden dat veel mensen wél tevreden zijn over het herstel van hun woning. Verder is het ook terecht dat we opkomen voor mensen die zwaar gedupeerd zijn.’

Volgens Keurentjes is het nu wel het moment om een systematisch plan voor Groningen te maken, want veel kansen zijn blijven liggen de afgelopen jaren. ‘Een van de problemen is dat beleidsbepalers als overheden en bestuurders vaak beperkt denken en voor eigen parochie preken. Het zou moeten gaan om de provincie Groningen als geheel.’

Festival van gemiste kansen

Volgens Keurentjes is er afgelopen jaren sprake geweest van een festival aan gemiste kansen in de provincie Groningen. ‘Zo ging de hoge snelheidstrein niet door. De Regiotram werd afgeblazen. Er was geen provinciaal plan voor bedrijventerreinen. De nieuwe ontsluiting van Noordwest-Groningen ging uiteindelijk ook niet door. De digitale snelweg is vaak een zandpad. En er zijn te veel huizen in Groningen, maar niet van goede kwaliteit, niet op de gewenste en juiste plekken en voor de juiste doelgroepen. En juist dit soort zaken als ontsluiting van het gebied, een goed woonplan voor de toekomst, duurzaamheids- en energiemaatregelingen bepalen of mensen van hier en elders durven investeren in dit gebied.’

‘En daarom denk ik dat we een optimistisch plan voor Groningen moeten maken. Daar geloof ik heilig in. Alleen op die manier krijg je je provincie op orde. Zo’n plan levert geld op. ‘Hoe dan ook ben ik optimistisch over de komende jaren. We hebben een hartstikke mooie regio. Daar mag de rest van Nederland jaloers op zijn’.

Meer over noord-Groningen: www.eemsdelta.nl