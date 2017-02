Themamiddag over tiny houses en Cubestee: snel en flexibel wonen

De Cubestee is makkelijk te verplaatsen en kan overal staan: op een erf, in de achtertuin, maar ook in de stad. In zijn eentje, geschakeld tot woningblok of zelfs tot een wijkje. De woning is 6 bij 6 bij 6 meter groot en heeft een woninginhoud van 216 kuub.



De informatiemiddag wordt georganiseerd door Rizoem en Onix en vindt plaats van 14.30 tot 17.00 uur in Ter Apel. Deze themamiddag staan flexibele en compacte woonruimtes - de Cubestee en de opkomst van Tiny Houses – centraal.



Aanmelden voor de middag kan via info@rizoem.nl.



Voor meer informatie: www.cubestee.nl en www.nieuweerven.nu