Suikerunieterrein krijgt nieuwe gebruikers: Container hostel ‘Rebel Rebel’ en EM2

EM2 komt voort uit EMG Faktors, een voormalige graansilo aan het Eemskanaal. De organisatie in de laatste fase beland voor het rondkrijgen van de bouw van een nieuwe evenementen locatie. De organisatoren zijn voornemens een locatie te bouwen waar zowel kleine gezelschappen, lezingen en concerten kunnen plaatsen vinden, als wel ruimte biedt voor een publiek tot 800 mensen.



Dit alles in een goed geïsoleerde ruimte om zo de omliggende wijken niet tot last te zijn. Er wordt ingezet op duurzame bouw met een passende en verassende inrichting. Met een focus op de terras tuin in de zomeravonden zal deze locatie weleens de Groningse evenknie kunnen worden van zaken in van Amsterdam zoals Pacific Parc, Roest en Pllek.



De programmering zal gedeeltelijk worden ingevuld door initiatieven van onderop, of in samenwerking met andere culturele organisaties uit de stad en regio. In de eigen programmering richt de organisatie zich op roots-gerelateerde festivals, dansfeesten en onderwerpen op het snijvlak van cultuur en innovatie. De EM2 vraagt Stadjers die uitkijken naar een dergelijke plek, mee te doen aan de crowdfunding. De crowdfunding vormt het laatste sluitstuk van de begroting.



Als deze binnen is kan er worden gestart met de bouw. EM2 zet er alles op in om deze zomer de eerste gasten te kunnen ontvangen. Mee doen kan nog tot 15 februari, en kan al vanaf €15,-.

De crowdfunding is te vinden op www.crowdaboutnow.nl/em2