Stadjerspas ook voor inwoners Ten Boer

Wethouder Peter Heidema van Ten Boer is blij dat een ‘lang gekoesterde wens’ in vervulling gaat. ,,Al tien jaar profiteren we van de voordelen van de samenwerking met gemeente Groningen, maar de Stadjerspas hoorde hier nog niet bij. Tot nu. Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling kunnen onze inwoners, met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm, vanaf nu ook gebruik maken van de gewilde Stadjerspas. Daar ben ik blij mee!’’



Armoedebeleid



De Stadjerspas past in het gemeentelijke armoedebeleid en sluit volgens Heidema goed aan bij bestaande regelingen. ,,Net als iedereen willen mensen met een krappe beurs ook sporten, boeken lezen of af en toe een dagje uit. Tegenwoordig kost een uitstapje voor een gezin van 4 personen, inclusief reiskosten, al snel honderd euro. Dankzij de Stadjerspas is zo’n uitje makkelijker te betalen.’’



Gratis naar de bios



Het is aantrekkelijk om de Stadjerspas snel te activeren. Heidema: ,,Op vertoon van de geactiveerde pas krijgen pashouders bioscoopbonnen om gratis naar de film te gaan. Zo vieren we de introductie van de Stadjerspas.’’ Daarnaast zijn speciaal voor pasbezitters in Ten Boer alle activiteiten voor kinderen en jongeren van KLNDR gratis. Ook enkele lokale ondernemers hebben speciale kortingsacties voor de Stadjerspas.



Over de Stadjerspas



De Stadjerspas is voor inwoners van de gemeente Ten Boer en Groningen met een inkomen tot maximaal 120 procent van de bijstandsnorm. Voor een alleenstaande is dat maximaal 1135,- euro per maand (exclusief toeslagen). Voor gehuwden/samenwonenden is dat maximaal 1621,- euro per maand (exclusief toeslagen). Studenten en scholieren met Studiefinanciering kunnen geen gebruik maken van Stadjerspas.nl. Kinderen tot 18 jaar maken gebruik van het account en het e-mailadres van (één van) hun ouders en worden automatisch toegevoegd.