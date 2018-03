Stadjers vinden stad schoon en goed onderhouden

Het gaat hierbij om het zogenoemde BORG-onderzoek (Beheer Openbare Ruimte Groningen) van 2017. Daarbij zijn het niet medewerkers van de gemeente, maar Stadjers zelf die de openbare ruimte in de stad onder de loep nemen. Ze kijken onder meer naar het onderhoud van groen, wegen, straatmeubilair, oevers, speeltoestellen en straatverlichting in hun eigen buurt. Ook kijken ze of het schoon is in de wijk.



Volgens de gemeente was het de laatste keer dat de kwaliteit van de openbare ruimte op deze manier getoetst werd. Vanaf nu zullen er halfjaar enquetes worden afgenomen via het Stadspanel.