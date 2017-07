Stad gaat experimenteren met regels rond bijstand

De proef met ‘Bijstand op maat’, vindt naast Groningen ook in vier andere Nederlandse gemeenten plaats, waaronder Ten Boer. In deze gemeenten worden de regels voor de bijstand vanaf deze zomer anders ingevuld.



In Groningen worden enkele honderden bijstandsgerechtigden verdeeld over vier groepen. De ene groep mag meer bijverdienen naast de uitkering, een andere wordt ontheven van de sollicitatieplicht en er is een groep die intensief zal worden begeleid bij de zoektocht naar een baan. De vierde groep mag zelf een keuze maken uit de drie opties.



De proef wordt gevolgd en begeleid door de universiteiten van Groningen, Tilburg en Utrecht.