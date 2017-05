Snelcursus geveltuinbeplanting voor bewoners Plantsoenbuurt

In anderhalf uur leert een professionele tuinontwerpster de deelnemers van alles over gevelvriendelijke klimplanten èn adviseert ze ook over geschikte groene en bloeiende planten. De deelnemers krijgen na afloop een eigen gevelplant mee.



De cursus wordt verzorgd door Rixt Langeveld van ‘De Korenbloem, tuinontwerp & advies’ de hand van beeldmateriaal vertelt Rixt over keuze en soorten geveltuin en klimplanten. Hoe deze te planten, de verzorging en het muurvriendelijk leiden van de klimplanten.



Deze snelcursus kost €10. Daarvoor krijgen de deelnemers veel informatie èn zin om de klimplant (bij de prijs inbegrepen) in de grond te zetten en/of een geveltuin te beginnen. Plus een kop koffie of thee met zelfgebakken taart.



Aanmelden? Stuur een email met je gegevens -plùs de informatie of je gevel hoofdzakelijk in de zon of schaduw ligt- naar groenstebuurt@gmail.com Er kunnen 25 buurtbewoners deelnemen, dus wie het eerst… Inschrijven kan t/m 6 mei.



De cursus is zaterdag 13 mei van 15.30 tot 17 uur in Café De Bres.