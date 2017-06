Reitdiephaven krijgt eigen warenmarkt

Het idee voor een wijkwarenmarkt in Reitdiephaven komt van een marktondernemer. De gemeente heeft daarop onderzocht of er voldoende draagvlak is voor een markt. De conclusie was dat er voldoende ruimte is, dat een wekelijkse warenmarkt bijdraagt aan de levendigheid van het gebied en dat het een aanvulling is op het bestaande winkelaanbod.



Om de warenmarkt mogelijk te maken, begint de gemeente binnenkort met de aanleg van een structurele stroomvoorziening naar het plein.