Pand met geschiedenis in Groningen...

Veel Stadjers zullen het hotel en het pand op deze foto, die we zagen op de Facebookpagina van de community Oud-Groningen , misschien niet (meer) herkennen. Maar toch is het nog niet zo heel lang geleden dat het pand werd gesloopt.

Overigens bestaat de naam 'Frascati' nog steeds. Maar nu is het de naam van een studentenhuis dat op de plek van het vroegere Frascati is gevestigd

‘Frascati International Students House’: dat is namelijk de naam voor een grootschalige studentenvoorziening die in 2015 gerealiseerd werd in het voormalige kantoorgebouw aan het Stationsplein 7 en 9 in de stad Groningen. Er zijn nu honderden studentenkamers, studie- en sportvoorzieningen. Stichting Studenten Huisvesting (SSH) verhuurt er de kamers aan studenten van het University College Groningen (UCG) en aan internationale studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen.