Oudste Stadjer viert 106e verjaardag

Mevrouw Anna van Berg-Moesning viert donderdag haar 106e verjaardag. Daarmee is zij de oudste inwoner van de gemeente Groningen en dat was voor burgemeester Peter den Oudsten genoeg reden om even op verjaardagsvisite te komen.

Anna van den Berg-Moesning werd op 29 december 1910 geboren op Soerabaja, toen dat nog onderdeel was van Nederlands-Indië. Al op jonge leeftijd trouwde zij met de Nederlander W.C.L. Van den Berg.



In 1965 vestigde het echtpaar zich in Appingedam om twee jaar later naar Groningen te verhuizen. In 1969 werd mevrouw Van den Berg-Moesning weduwe.



Tegenwoordig woont de zorgzame moeder van drie kinderen in verzorgingshuis Residentie Buitenzorg aan de Grote Beerstraat in Paddepoel.



De foto bij dit artikel is van mevrouw Van den Berg-Moesnings 105e verjaardag