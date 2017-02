Oud Groningen. Maar waar?

Bovenstaande foto maakten we van een affiche in het Eemshotel in Delfzijl. Het affiche was afkomstig van het scheepvaartmuseum Groningen. Het is voor iedereen zichtbaar dat het de stad Groningen is, dankzij de Martinitoren kan dat dus niet missen - maar toch moet je wel even drie keer nadenken om te zien waar de foto precies genomen is.

Volgens ons is het de Oosterkade, met links de Steentilbrug. Geheel links het begin van de Steentilstraat, met ook het pand van fietshandel Ferwerda. Op de daken rechts televisieantennes. We denken dus dat de foto halverwege de jaren zestig genomen zal zijn.

Maar misschien is er iemand die nog meer over deze foto, uitgegeven door het Scheepvaartmuseum, kan vertellen?