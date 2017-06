Oosterparkwijk wil kinderen achter computers vandaag halen

Bewoners van de Oosterparkwijk in Groningen organiseren woensdag 14 juni een bijzondere buitenspeeldag in hun wijk. Er zijn deze dag allemaal spannende activiteiten, zoals een luchtkussen, skelters, een doolhof en zumba. Doel van de dag is om kinderen achter de spelcomputers en televisies vandaan te halen, en ze kennis te laten maken met activiteiten in en rondom de speeltuin.