Onderzoek wijst uit: provincie Groningen telt teveel winkels

Winkelbezoek



De meeste winkels zijn te vinden in de stad Groningen, op afstand gevolgd door Winschoten, Veendam en Stadskanaal. De winkels worden niet alleen bezocht door inwoners van de eigen gemeente, maar ook van buiten de gemeente en soms van buiten de provincie. Twee van de drie bezoekers geven aan regelmatig producten via internet te bestellen.



Waardering



In het onderzoek is ook gekeken naar de waardering van klanten op onder andere het gebied van kwaliteit, de gezelligheid, de parkeermogelijkheden en het winkelgebied. In het onderzoek scoort de binnenstad van Groningen goed op het aantal winkels, de gezelligheid en sfeer, maar matig op bereikbaarheid per auto en parkeren. Ter Apel scoort bijvoorbeeld goed op de kwaliteit van de winkels en matig op gezelligheid en sfeer. Voor alle winkelgebieden is een afzonderlijke rapportage opgesteld.



Omdat er teveel winkels in Groningen zijn, maar ook door de concurrentie van het internet, komen er winkelpanden leeg te staan. De provincie wil daarom komen tot een beter evenwicht tussen vraag en aanbod. Samen met gemeenten, ondernemers, vastgoedondernemers en -ontwikkelaars wil de provincie duidelijke keuzes maken voor kansrijke winkelgebieden.