‘Nu ook Grote Markt noordzijde aanpakken’

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) weten B en W nog niet precies wat er moet gaan gebeuren, maar wordt het nu hoog tijd om daarover na te gaan denken.

Dat zei de wethouder vrijdagavond in Groningen tijdens Let’s Gro, een festival gewijd aan de toekomst van Groningen.

In 2001 stond het voor het laatst op de publieke agenda: de aanpak van de noordwand van de Grote Markt. Vrijdagavond kwam het weer terug op die agenda tijdens een brainstormsessie van het stadse toekomstfestival Let's Gro.

Volgens de wethouder dacht Groningen in het jaar 2001 voor het eerst na over de noordwand, maar wordt het nu tijd om de planvorming serieus op te pakken. 'Nu is daarvoor het moment. Want er gaan veel jaren zitten tussen het idee en de uitvoering. De noordwand heeft echt nodig dat we ermee aan de gang gaan. Wat precies, dat weten we nog niet.', zo zegt hij zaterdag op de website van RTV Noord.

Volgens Stadsbouwmeester Jeroen de Willigen moet Groningen wel heel voorzichtig omspringen met de uit de jaren vijftig daterende architectuur. 'We moeten voorzichtig en precies zijn. We moeten niet zomaar dingen weggooien of groots gaan slopen en transformeren.', aldus de stadsbouwmeester.

(Archieffoto Platform Gras).