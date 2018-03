Night Merckt in Tschumipaviljoen: 'poëtisch voorproefje' op vernieuwde oostwand Grote Markt

In het Tschumipaviljoen op het Hereplein is vanaf 9 maart de lichtinstallatie 'Night Merckt' te zien. Architectenbureau Powerhouse Company geeft hiermee alvast een 'poëtisch voorproefje' op Merckt, het indrukwekkende nieuwbouwproject dat op de hoek van de Poelestraat en de Grote Markt zal verrijzen.

In 2016 won Powerhouse Company de ontwerpwedstrijd voor het hoekpand aan de Oostwand van de Grote Markt in Groningen met het project Merckt. Onderdeel van het ontwerp is een publiek toegankelijke plint met een foodcourt, de Food Merckt, waar wordt gegeten, gedronken, en ook bier gebrouwen. Het middendeel van het gebouw bestaat uit appartementen en bovenop komt een openbaar dakterras met zicht op de Grote Markt.