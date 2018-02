Nieuwe woontoren in Groningen

Wethouder Roelof van der Schaaf geeft donderdagmiddag (morgen) officieel het startsein voor de bouw van de woontoren op het terrein van voormalig Huize Patrimonium in Selwerd.



De toren verrijst op het terrein van voormalig Huize Patrimonium in Selwerd, wordt in opdracht van Christelijke Woningstichting Patrimonium gebouwd en heet straks ‘de Beukenhorst’.



Senioren



In de nieuwe aardbevingsbestendige woontoren van Patrimonium worden in totaal zestig sociale seniorenappartementen gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma; veertig appartementen worden toegewezen door Patrimonium zelf, de overige twintig worden toegewezen door ZINN aan mensen met een zorgindicatie.



Op alle vijftien verdiepingen worden vier appartementen gerealiseerd die beschikken over een eigen fietsenberging in de kelder van de woontoren. De bewoners van de woontoren kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum naast de woontoren. Het ligt in de bedoeling dat de woontoren in het voorjaar van 2020 gereed is. Na de bouw van de woontoren start de gemeente Groningen met het aanleggen van het omliggende park.



Duurzaamheid



De woontoren is ontworpen door Oving Architecten en TEAM 4 Architecten en wordt aangesloten op een externe bron via Warmtestad. Dit betekent voor de bewoner dat er in de woning geen aansluiting meer is op gas en daarom elektrisch gaat koken.