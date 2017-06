Nieuwbouwprojecten centraal tijdens Nieuwbouwdag

Thuis Nieuwbouwmakelaars heeft onder andere projecten lopen in Meerstad, Haren, Leek, Groningen en Eelderwolde. Het gaat daarbij om zowel (half) vrijstaande woningen, appartementen en andere huizen.



Tijdens de Nieuwbouwdag is er niet alleen informatie over de projecten, maar zijn er ook interieurspecialisten aanwezig, kun je inspiratie opdoen over verlichting, keukens en muurdecoratie. Op gadgetgebied kun je je laten informeren over domotica, beeld en geluid, er zijn specialisten op het gebied van financiën en ook bestaande bouw. Verder kun je genieten van een frisse zomerse cocktail en voor de kids is er iets creatiefs te doen.



De Nieuwbouwdag begint op 24 juni om 11.00 uur en duurt tot 15.00 uur in het kantoor van Thuis in het Vesta Woonforum op de tweede etage.