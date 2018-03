Nieuwbouwbeurs Leek: huizen zonder aardgas

De gemeente Leek houdt ook dit jaar weer een Nieuwbouwbeurs tijdens de open huizen dag. In het gemeentehuis van Leek zijn zaterdag dan alle plannen voor nieuwbouw in Leek, Tolbert en Zevenhuizen te bekijken. Van woningen voor starters tot exclusieve bouwkavels.

Primeur is deze keer de start van de volgende fase van nieuwbouwwijk Oostindie-De Hoven: Fase 2A. In deze fase zijn koopwoningen in diverse woningtypes en prijssegmenten ontwikkeld door BPD, Van Wonen en Plegt Vos. Ook komen er 12 sociale huurwoningen van woningcorporatie Wold & Waard. Al het nieuwe woningaanbod wordt op de nieuwbouwbeurs gepresenteerd. De Hoven krijgt een natuurlijke uitstraling met heide, houtwallen, brinken en vennen en is zeer ruim van opzet. Alle kavels, van rijwoningen tot vrijstaande woningen, hebben een extra grote tuin.

Start nieuwe fase Zevenhuizen-Oost

De eerste fase van woonwijk Zevenhuizen-Oost is voorspoedig verlopen. Fase 2 omvat circa 20 bouwkavels, waarvan een belangrijk deel als vrije bouwkavels door de gemeente wordt uitgegeven. Op de nieuwbouwbeurs worden deze nieuwe bouwkavels gepresenteerd.

Aardgasvrij

De gemeente Leek wil aardgasvrije bouw stimuleren. In de eerste plaats vanwege de klimaat-doelstellingen, maar ook vanwege de aardbevingen in Groningen. Zowel in Oostindie als in Zevenhuizen wordt vanaf nu geen aardgas meer aangelegd. De woningen worden individueel voorzien van een warmtevoorziening, bijvoorbeeld een bodem- of luchtwarmtepomp. Op de nieuwbouwbeurs is daarover ook meer informatie te krijgen, net als over duurzaam bouwen.