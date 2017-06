Nieuw platform over Groningers: Dat is Groningen

'Dat is Groningen' is de naam van het nieuwe platform over Groningers. Op het platform wordt door diverse Groningers gedeeld hoe Groningers zich onderscheiden, en met elkaar en met anderen omgaan. Zaterdag 17 juni lanceert wethouder Gijsbertsen om 11.00 uur in de Groninger Forum Bibliotheek het nieuwe platform.

Veel mensen zijn het erover eens dat het in Groningen goed toeven is. Maar wat maakt dat Groningers zo tevreden zijn met hun stad? Dat mensen openstaan voor elkaars ideeën en vaak positief, solidair en tolerant zijn? Op Dat is Groningen worden verhalen over diverse Groningers gedeeld en wordt een stem gegeven aan Groningers vanuit diverse delen en groepen in deze stad.



Veel verschillende bewoners en organisaties in de stad werken samen in Dat is Groningen. Er worden verhalen gedeeld van Groningers die vluchteling zijn geweest en nu in de stad wonen, verhalen van oudere Groningers en van de kersverse kinderburgemeester. Verhalen over dingen die goed gaan tussen Groningers en waar het schuurt of beter kan. Van expat tot jongere, van gehandicapt tot vluchteling: iedereen heeft een plek op het platform. De verhalen zijn terug te vinden op de website en social media van Dat is Groningen. Ook worden interessante evenementen gedeeld die Groningen kleur geven.