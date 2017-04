Nergens wisselden zoveel woningen van eigenaar als in Groningen

Nergens in Nederland wisselden er zoveel woningen van eigenaar als in de provincie Groningen. Het aantal woningen met een nieuwe eigenaar steeg met 28,7 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster over het aantal woningen waarvan de papieren bij de notaris zijn getekend en waarbij de sleutels dus ook zijn overgedragen.



In maart wisselden 668 huizen van eigenaar tegenover 519 in februari van dit jaar. Het gaat om 220 vrijstaande woningen, 160 appartementen, 122 tussenwoningen, 106 2-onder-1-kapwoningen en 52 hoekwoningen. Met die stijging staat Groningen landelijk gezien bovenaan de lijstjes.



In alle provincies steeg het aantal woningen dat van eigenaar wisselde in de afgelopen maanden.