Natuurgebied De Onlanden bij Groningen nu ook in Google Street View

De Onlanden, een natuurgebied naast Groningen, is voortaan ook vanuit de luie stoel te bekijken. Het is een van de achttien mooiste Nederlandse natuurgebieden die door Natuurmonumenten en Google zijn toegevoegd aan Street View.

Aan de hand van 360-graden beelden kan men deze bijzondere plek nu virtueel verkennen vanaf uw laptop, smartphone en/of tablet. Vrijwilligers hebben afgelopen zomer tientallen kilometers afgelegd met een speciale draagbare camera om de mooiste gebieden van Natuurmonumenten in beeld te brengen.

Mooiste natuurgebieden in Street View

Vrijwilligers hebben in totaal negentien natuurgebieden vastgelegd met de speciale ‘trekker’. Deze draagbare camera heeft maar liefst vijftien lenzen, die elke twee seconden een foto maken. Deze worden samengevoegd tot 360-graden beelden, waarmee je virtueel door de natuur kunt lopen. Jeffrey van Heck van Natuurmonumenten coördineerde het project: “Een hele klus, maar dankzij de inzet van onze enthousiaste vrijwilligers is het gelukt. Zij hebben met een camera van ruim twintig kilo onze natuurgebieden doorgesjouwd. In De Wieden zelfs per boot. En met een geweldig resultaat!”

Pim van der Feltz van Google: “Al vanaf de start zijn we erg verheugd om samen met Natuurmonumenten op te trekken, onze krachten te bundelen en de mooiste natuurgebieden van ons land bij de mensen thuis te brengen. Dat we nu in totaal negentien locaties van Natuurmonumenten kunnen tonen via Street View, maakt mij erg trots. Als Google zijn we erg dankbaar voor de vrijwilligers die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Tegelijk zijn we zeer blij met het resultaat.”

Natuurgebieden in Street View

De negentien natuurgebieden die je nu vanaf je mobiele devices via Street View kunt verkennen:



Schiermonnikoog (FR)

Griend (FR)

De Onlanden (GR)

Dal van de Ruiten Aa (GR)

NP Dwingelderveld (DR)

NP Weerribben-Wieden (OV)

NP De Sallandse Heuvelrug (OV)

Landgoed Eerde (OV)

Waterloopbos (FL)

Hackfort (GL)

NP Veluwezoom (GL)

Utrechtse Heuvelrug / Kaapse Bossen (UT)

Haarzuilens (UT)

’s-Gravelandse Buitenplaatsen (NH)

Fort Waver-Amstel (NH)

Tiengemeten (ZH)

Oisterwijkse Bossen en Vennen (NB)

Kampina (NB)

Sint Pieterberg (L)

Ga naar Google Street View of bekijk de gebieden via deze link:

https://www.google.com/streetview/#natuurmonumenten-nature-monuments-in-the-netherlands/de-onlanden