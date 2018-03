Nacht van Groningen: al 1400 startnummers verkocht

De belangstelling is groot voor de Nacht van Groningen die volgende week zaterdagavond 17 maart wordt gehouden. Sportievelingen van acht tot en met 72 hebben zich tot nu toe ingeschreven. Het jaarlijkse loopevenement in de Groningse binnenstad én het Noorderplantsoen is één van de weinige in Groningen en omstreken waarbij alle afstanden in het donker worden afgelegd.

Een week voor de 17e editie van de Nacht van Groningen zijn er al 1400 startnummers verkocht voor de diverse afstanden. Onder de deelnemers zijn Hans Nijland, algemeen directeur van FC Groningen en Gerard Kemkers, Performance Manager bij het Topsportzorgcentrum en ook Karin Kienhuis, oud judoka en directeur Alfa College loopt mee. Het hardloop evenement dat op zaterdagavond 17 maart plaatsvindt in de binnenstad van Groningen trekt deelnemers van jong tot oud. Zo blijkt uit de aanmeldingen dat de jongste deelnemer op dit moment 8 jaar is en de oudste loper 72 jaar.

De organisatie zorgt voor een sfeervol parcours met extra verlichting en muziek, een goede motivatie voor de deelnemers en leuk voor toeschouwers die naar het evenement komen. Daarnaast worden lopers opgeroepen om hun eigen lampjes en opvallende kleding mee te nemen om er een bijzonder loopfeest van te maken.

De Nacht van Groningen is meer dan alleen hardlopen, tijdens het evenement is de Ossenmarkt dé plek waar je moet zijn voor gezelligheid, sport en entertainment. Kortom er is ook het nodige vertier voor vrienden, kennissen en familie.

Afstanden

Om te zorgen dat het niet te druk op het parcours wordt, is er dit jaar om 20.00 uur een aparte 5 km loop. Nadat deze afstand is geweest, starten om 21.00 uur de Halve Marathon (21,1 km) en 10 Engelse Mijlen (16,1 km). Tot slot klinkt het startschot voor de 10 km om 21.15 uur. Tot 23.40 uur kunnen deelnemers finishen en na afloop is er gelegenheid voor een drankje.

Goede doel

Dit jaar is de NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting) opnieuw als goede doel verbonden aan de Nacht van Groningen. Afgelopen editie werd een bedrag van € 2882,50 opgehaald om onderzoek naar medicijnen tegen taaislijmziekte, zoals CF ook wel wordt genoemd, te financieren. Voor dit jaar is het streven om nog meer geld bijeen te brengen, want een definitieve oplossing voor CF komt steeds dichterbij, maar onderzoek blijft nodig! Ook zullen diverse CF patiënten en hun familie en vrienden zelf meelopen tijdens één van de afstanden op zaterdag 17 maart.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.nachtvangroningen.nl en volg de Nacht van Groningen ook op Facebook en Twitter.