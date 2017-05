Mysterieuze filmvoorstelling op geheime locatie in Groningen

Dat is te danken aan de organisatoren van Kino Klantdestino. Die organiseren in de zomermaanden een verrassingsvoorstelling, maar willen van te voren niet zeggen waar die film is te zien. Deze zomer is een extra spannende voorstelling, zo laten ze dan nog wel weten aan GIC.nl. Ze willen alleen de datum kwijt: zaterdag 15 juli.

Kino Klandestino opent deuren die normaal gesloten blijven en brengt filmliefhebbers op plaatsen waar ze nog nooit zijn geweest of die men dacht te kennen. De film en de locatie hebben altijd een duidelijke connectie. Kino Klandestino toverde eerder al de volgende gebouwen om tot tijdelijke bioscopen: Oosterkerk Groningen (foto). Theater de Machinefabriek, klimcentrum Bjoeks, Manege d'Oude Held, Gruno Asfalt Recycling en een leegstaand zwembad in Vinkhuizen.

Kino Klandestino is uitsluitend bedoeld voor een avontuurlijk en nieuwsgierig filmpubliek dat de stad Groningen en haar unieke gebouwen beter wil leren kennen.

Volgens de organisatie waren alle voorgaande edities van de geheime bioscoop ‘slechts opwarmertjes’ voor de extra spannende ‘tropical summer special’ van zaterdag 15 juli.

Via hints kunnen bezoekers raden welke locatie er tot tijdelijke bioscoop wordt omgebouwd. Op de dag van het evenement, een paar uur voor aanvang, krijgt men bericht over het definitieve adres.



Kino Klandestino #7 - Tropical Summer Special

Zaterdag 15 juli

Locatie: GEHEIM

Deuren open: 20:30 uur / Start programma: 21:30 uur

Kaarten: €11 online of €13 aan de deur

Zie ook het Facebookevent

www.kinoklandestino.nl