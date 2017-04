Meerstad groeit: eerste huizen in Tersluis en start aanleg land-art park

De bouw van de wijk Meerstad in Groningen komt nu echt goed van de grond. Gisteren gaf wethouder Roeland van der Schaaf het startsein voor de bouw van woningen in deelgebied ‘Tersluis’, en ook is een begin gemaakt met de aanleg van een uniek land-art park.

Er worden op dit moment meerdere woningbouwprojecten aangeboden in Tersluis, met onder meer halfvrijstaande en vrijstaande woningen zoals schuurwoningen. Naar verwachting komen hier de komende maanden nog tal van nieuwe projecten bij met een zeer divers woningaanbod zoals appartementen en waterwoningen. Om de bewoners direct vanaf het begin zowel een waterrijke als groene omgeving te kunnen bieden, zijn deze maand ook de eerste bomen geplant in (Fase I) van de nieuwe wijk. Zodra de Vossenburglaan als entreeroute naar Tersluis deze zomer is verbreed zullen ook daar talrijke bomen verschijnen.

Park Meerstad

Vanaf volgende week worden de werkzaamheden voor de realisatie van het openbare park in Meerstad geïntensiveerd. Het parkontwerp wordt gekenmerkt door een plooiend, heuvelachtig landschap waarvoor in totaal circa 170.000 kubieke meter zand nodig is. Het zand, dat door middel van hydraulisch transport naar het park wordt vervoerd, zal straks laag voor laag groeien. Het gehele gebied wordt dus eerst opgehoogd, om vervolgens in een later stadium het reliëf aan te kunnen brengen. De teelaarde uit de dijken, die hiervoor zijn aangelegd, zal daarna als bekleding over het zand worden aangebracht zodat hier in de eindfase onder andere gras, bloemen en bomen kunnen groeien.

Het park is een uniek project op het gebied van land-art. Een bijzondere plek voor Meerstadjers en Groningers om vanaf eind 2018 te beleven en gebruik van te maken. Het uitdagende en groenrijke gebied wordt vanwege het Woldmeer, het strand en de fiets- en wandelpaden een levendige ontmoetingsplek aan de rand van Groningen. Daarnaast krijgen sport, spel, cultuur en (buurt)festivals er ook de ruimte en komt er op termijn een horecavoorziening.