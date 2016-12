Meer geld voor verbeteren leefbaarheid aardbevingsgebied

Het loket is in 2014 opgericht en begon ooit met vijf miljoen euro voor bewoners en projecten die de leefbaarheid vergroten.



Bij het loket kwamen de afgelopen jaren al zo’n 1000 aanvragen voor steun aan evenementen, het plaatsen van bijvoorbeeld een AED of het maken van een boek. In totaal werd al meer dan drie miljoen euro uitgekeerd.



Volgens de beheerders van de subsidiepot is een extra bijdrage van 500.000 euro hard nodig, omdat er nog steeds veel aanvragen bij het Loket Leefbaarheid binnenkomen.