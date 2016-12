Maquettes nieuwbouwprojecten bij Thuis Nieuwbouwmakelaars

In de woonwinkel van Thuis Nieuwbouwmakelaars in het Woonforum aan de Peizerweg zijn deze kerstvakanties een aantal maquettes te zien van nieuwbouwprojecten in de stad.

Zo staat er bijvoorbeeld een maquette van het nieuwe wonen in het Ebbingekwartier. Ook is er een maquette van het Europapark waarop te zien is waar de nieuwe appartementencomplexen aan de Kempkensberg en Powerhouse Helperpark gaan komen.



Er is eveneens een maquette van Het Harener Holt. In het Harener Holt verkoopt Thuis Nieuwbouwmakelaars bouwkavels (inschrijving sluit op 5 januari 2017) en binnenkort ook rijwoningen en halfvrijstaande woningen. Ook kunnen geintresseerden alvast een sneak preview zien van de luxe vrijstaande villa’s die op een aantal kavels in het Harener Holt gaan komen.