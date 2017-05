Let’s Gro: toekomstfestival zoekt ideeën voor toekomst Stad voor jubileumeditie

Van 2 tot en met 4 november wordt de vijfde en dus jubileum editie van het unieke toekomstfestival Let’s Gro georganiseerd. Eigenlijk is het een inspiratiefestival over de toekomst van de stad Groningen en regio. De festivalorganisatie is op zoek naar mensen/ organisaties die een geweldig initiatief of idee hebben over de stad van morgen. En die die toekomstplannen op het podium tijdens Let’s Gro willen delen, ze uit willen testen en voor een publiek willen presenteren.