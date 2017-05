Javano (11) is eerste kinderburgemeester van Groningen

De 11-jarige Javano is de eerste kinderburgemeester van Groningen. Hij is zaterdagmiddag benoemd dor wethouder Mattias Gijsbertsen. Met zijn slogan ‘Javano weer wat goed is voor elk kind’ wist de jongeling de meeste van de in totaal 5000 stemmen binnen te halen.

Javano wil als kinderburgemeester bereiken dat kinderen in Groningen meer gaan bewegen en minder gaan pesten. Daarbij wil hij er graag aan bijdragen dat kinderen met veel plezier naar school gaan en het leuk gaan vinden om te leren.



De gemeente wil een kinderburgemeester om de jeugd een duidelijkere stem te geven in wat zij belangrijk vinden voor de stad Groningen. “Het is enorm inspirerend om te zien hoe de zeven kandidaten campagne hebben gevoerd”, zegt wethouder Gijsbertsen.



De kinderburgemeester treedt vanaf september in functie voor de periode van één schooljaar. Hij zal gedurende die periode burgemeester Den Oudsten en wethouder Gijsbertsen vergezellen tijdens representatieve taken. Daarbij wordt hij voorzitter van de Raad van Kinderen en krijgt hij de kans om ook zelf activiteiten te organiseren om zo zijn verkiezingsbelofte waar te maken.